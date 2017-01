Minaccia il compagno della figlia con un'ascia: denunciato

POCENIA – Minaccia con un’ascia il compagno della figlia. E’ successo a Pocenia sabato 7 gennaio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Latisana in seguito a una chiamata giunta al 112. I militari dell’Arma hanno quindi provveduto a denunciare il 54enne di Pocenia che poco prima aveva minacciato il ragazzo della figlia in seguito a un acceso diverbio scaturito per futili motivi.



L'uomo è stato deferito per il reato di minaccia aggravata dalla stazione dei carabinieri di Palazzolo dello Stella.