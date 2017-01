Consegnate al sindaco le firme contro il degrado di Borgo Stazione

UDINE - Dopo la protesta dei cittadini, che esasperati dal degrado del loro quartiere si sono rivolti alle istituzioni, ecco la risposta del sindaco di Udine, Furio Honsell. «Chiederò al Prefetto di convocare una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza per valutare punto per punto tutte le richieste contenute nel documento che mi è stato consegnato».

Queste le parole che Honsell ha utilizzato per cercare di rassicurare i rappresentanti del Comitato spontaneo per la salvaguardia della sicurezza di Borgo Stazione, che proprio lunedì 9 gennaio hanno consegnato al primo cittadino le 1.288 firme raccolte proprio per chiedere alle istituzioni e alle forze dell'ordine interventi in materia di sicurezza nel quartiere delle Magnolie.



«Ho assicurato ai cittadini che fanno parte del Comitato che l'amministrazione comunale continua a monitorare la situazione e anzi su alcuni dei punti segnalati siamo già intervenuti, come ad esempio sulle siepi di via Leopardi – sottolinea Honsell –. Ora analizzeremo il documento insieme con la Prefettura e con le forze dell'ordine e valuteremo che risposte dare».