Scopri il tuo numero dell’equilibrio per affrontare le situazioni difficili

FVG - Ognuno di noi risponde in modo diverso alle sfide della vita. Alcuni evitano le situazioni difficili invece di affrontarle, in altri prevalgono emozioni così forti da indurli a mentire a loro stessi pur di negarle. In altri ancora c’e’ un’esplosione di emozioni che passa rapidamente. E infine non mancano coloro che indugiano sui sentimenti, a cui si aggrappano oltre il dovuto, invece di lasciarli andare. Maturità e auto-sviluppo ci aiutano a imparare nuovi e più efficaci metodi di gestire i problemi. In numerologia, il tuo numero di equilibrio (in inglese il Balance number) indica il modo migliore di affrontare le situazioni difficili. Il numero di equilibrio è considerato spesso di influenza minore, ma diventa vitale quando si vive stati di agitazione emotiva.

Come trovare il proprio numero di equilibrio

Per capire il numero di equilibrio, si deve aggiungere il valore numerico delle iniziali del nome completo alla nascita e poi ridurlo ad una sola cifra. Gioco forza che chi ha all’anagrafe piu’ nomi dovra’ considerare tutte le iniziali. Ad esempio, se si considera il nome Anna Rossi le iniziali saranno A e R. I loro valori numerici sono rispettivamente 1 e 9. Il numero di equilibrio è pertanto 1+9=10, che si riduce ulteriormente a 1+0=1.

Di seguito trovate la tabella Consultare per calcolare il vostro Balance number.