Polfer: nel 2016 16.614 persone controllate, 22 arresti

UDINE – E’ tempo di bilanci per la Polizia ferroviaria operante in Friuli. Un anno, il 2016, particolarmente impegnativo sotto il profilo della sicurezza, che ha visto gli agenti impegnati nella vigilanza e nei controlli di stazioni, treni, linee ferroviarie.

Come comunicato dalla Questura di Udine, lo scorso anno sono state impiegate 9.711 pattuglie in servizi di vigilanza all'interno delle stazioni ferroviarie, 1.417 delle quali in azione antiborseggio. Complessivamente sono stati ‘scortati’ 7.400 treni con l’impiego di 3.534 pattuglie a bordo, composte da personale della Polizia ferroviaria in uniforme.

Un’attività che ha portato all’identificazione di 16.614 persone (8.427 straniere), 657 delle quali in posizione irregolare, all’arresto di 22 persone (16 straniere) e alla denuncia in stato di libertà 130 persone italiane e 518 straniere.