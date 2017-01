Temperature polari? E' colpa del 'wind chill’

FVG - Freddo e vento: così i meno quattro diventano -18! Non proprio quella che potremmo definire una combinazione perfetta, dunque. Eppure queste giornate di inizio anno, nonostante il cielo terso e il sole alto e splendente, si sono contraddistinte proprio per questo. Tanto che, negli scorsi giorni, molti dei fuochi epifanici in programma sono stati rimandati.

Una combinazione che toglie il fiato

Nella nostra regione una ventilazione sostenuta non è una novità, siamo in fin dei conti la regione della Bora. Eppure la combinazione con il freddo toglie il fiato. Tutto è dovuto al cosiddetto ‘wind chill’, ovvero ‘l’indice di raffreddamento’, il ‘cugino lontano’ della temperatura percepita di cui tanto si sente parlare in estate quando, al contrario, a farla da padrone è il caldo.

Questione di percezione

Il ‘wind chill’ calcola la temperatura percepita tenendo conto della velocità del vento, un fenomeno studiato per la prima volta, nel 1936, da un ricercatore nell'Antartico, Paul A. Siple. Ecco dunque che le temperature che il nostro corpo sente sono molto più basse di quelle segnate sul termometro. A esempio, se il vento soffia a 70 chilometri orari e abbiamo meno quattro gradi, in realtà ne sentiremo -18. Con la stessa velocità del vento, ma con -19, invece, i gradi percepiti saranno -40. Insomma, non è poi così esagerato parlare di temperature polari.