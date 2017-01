Palazzina danneggiata dal fuoco a Forni Avoltri

FORNI AVOLTRI – Una palazzina di tre piani (più mansarda) è stata evacuata dai Vigili del Fuoco a causa di un incendio sviluppatosi nella serata di lunedì. Il fatto è avvenuto a Forni Avoltri. A darne notizia è l’edizione on line de Il Gazzettino.

Le fiamme sono divampate in località Collina verso le 20.30 di lunedì, in piazza degli Alpini. Sul posto i volontari di Rigolato e di Forni Avoltri oltre ai Vigili del Fuoco di Tolmezzo e Pieve di Cadore.

Nonostante il gran lavoro svolto per contenere l’incendio, il tetto è stato gravemente danneggiato così come la mansarda. Per questo la palazzina è stata evacuata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.