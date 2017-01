In città sicurezza garantita anche dal Reparto prevenzione crimine di Padova

UDINE – Da qualche tempo, specie nella zona di Borgo Stazione, a dare manforte al personale della Questura di Udine, ci sono gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Padova. Un impegno, il loro, che oltre alla città è servito per tenere sotto controllo anche il territorio provinciale.

Gli equipaggi del Reparto di Padova che nel corso del 2016 sono arrivati nel capoluogo friulano sono stati 523, contribuendo al controllo di circa 8.000 persone (di cui 92 accompagnate negli uffici della Questura) e di più di 1.500 veicoli. Un servizio che ha consentito anche di scoprire e sequestrare diversi quantitativi di sostanza stupefacente.

Dal mese di aprile a dicembre, anche a Udine è stato impiegato il Sistema Mercurio, nuova piattaforma tecnologica della Polizia di Stato per il controllo del territorio, per mezzo del quale è stato possibile compiere accertamenti diretti su 11.672 targhe, mediante la comparazione con i veicoli presenti nell’archivio delle auto rubate.

Come messo in evidenza da una nota della Questura di Udine, la continua attività di controllo del territorio ha avuto un ruolo importante anche nella prevenzione dei reati, tra i quali i furti e quelli compresi nell’ambito della criminalità diffusa. Nel corso dei pattugliamenti è stata prestata un’insistente attenzione alle criticità di volta in volta emerse a cui è stata dedicata l’attività delle pattuglie che, si ricorda, sono coordinate dal Servizio del Controllo del Territorio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.