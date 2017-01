Inaugurato lo Sportello di giustizia di prossimità a Tolmezzo

TOLMEZZO - La presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha inaugurato lo Sportello di giustizia di prossimità, «un risultato importante - ha affermato - frutto di mesi di lavoro a cui si possono rivolgere i cittadini della montagna» ovvero gli abitanti dell'ambito dell'ex Tribunale di Tolmezzo. Un presidio di giustizia, secondo la presidente, che potrà agevolare i cittadini della montagna, anche in termini di diminuzione degli spostamenti necessari per utilizzare analoghi servizi presenti in pianura. Ubicato al secondo piano del palazzo dell'ex Tribunale in piazza XX Settembre, lo Sportello di giustizia di prossimità sarà aperto al pubblico da lunedì a giovedì dalle 9.15 alle 12, e dà attuazione a quanto stabilito dal protocollo Giustizia firmato il 6 agosto 2015 dal ministro della Giustizia e dalla presidente del Friuli Venezia Giulia e dalla relativa appendice siglata il 21 dicembre 2015 dalla presidente del Fvg, dal presidente del Tribunale di Udine dal procuratore della Repubblica di Udine e dal sindaco di Tolmezzo.



Lo sportello si occuperà anche di educazione alla legalità

Serracchiani ha poi informato, sempre sulla base dell'accordo con il ministero e grazie alla collaborazione stretta e costruttiva con il Tribunale e la Procura della Repubblica di Udine, che lo Sportello potrà occuparsi anche di attività collegate all'educazione dei cittadini alla legalità e alla promozione di una complessiva cultura dell'osservanza delle leggi, attraverso attività formative e incontri pubblici.

Le finalità dello Sportello hanno valenza di carattere informativo, di acquisizione e trasmissione di atti e documenti

giudiziari per consentire ai cittadini di presentarli, depositarli e ritirarli oltre che di verificarne lo stato della procedura relativamente alla materia della Volontaria giurisdizione e più in generale ai procedimenti pendenti al Tribunale di Udine e ai certificati del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica di Udine.

Ecco quando rivolgersi allo sportello

Nel dettaglio si possono richiedere certificati del Casellario giudiziale (generale, penale e civile), certificato dei carichi pendenti, visura delle iscrizioni presenti nel Casellario giudiziale oltre che informazioni e modelli relativi alle accettazioni con beneficio di inventario e rinunce all'eredità, atti relativi alle autorizzazioni al giudice tutelare per minori, relativi alle amministrazioni di sostegno in collaborazione con l'Anfass Alto Friuli (associazione Famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale) e consultazione pubblica dei registri per accedere alle informazioni sullo stato dei procedimenti.

Lo Sportello, con personale formato messo a disposizione dalla Regione, è disponibile a dare informazioni anche sulle modalità di accesso agli istituti della Giustizia garantendo un contatto diretto con la Procura della Repubblica e il Tribunale di Udine.

Presente all'inaugurazione anche il primo cittadino di Tolmezzo, Francesco Brollo, che ha espresso soddisfazione sottolineando la capacità delle istituzioni - Comune, Regione, Tribunale e Procura della Repubblica - di mettersi insieme per offrire un servizio in più a favore dei cittadini.