Il Comune premia i migliori giovani

UDINE - Giampiero Piussi, Alessandra Pomella, Alessandro Corsi, Andrea Freschi, Samuele De Lorenzi, Leonardo Trabalza, Giacomo Medeossi, Carlo Magliocchetti, Davide Zavagno, Carla Anais Gon, Sofia Cittaro, Dario Carapezza, Gianmarco Papa, Gloria Wedam, Chiara Ifigenia, Marianna Stroppolatini, il gruppo oratorio della parrocchia S.Osvaldo-S.Paolo, il gruppo Tempus del Sism di Udine. Sono questi i 18 vincitori della seconda edizione del «Premio Giovani – Giovani di Pre.Gio.», il riconoscimento attribuito ai ragazzi e alle ragazze che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno nel mondo della scuola, dello sport e del volontariato. Le premiazioni, moderate dal giornalista Paolo Mosanghini e intervallate da alcuni brani interpretati dal Copernicoro, si sono svolte nella serata del 9 gennaio, nell'auditorium Menossi.

18 premi

«Anche quest'anno l'amministrazione comunale vuole valorizzare concretamente il merito e le storie positive, di forte impegno personale o collettivo, di cui si siano resi protagonisti i giovani udinesi – sottolinea il sindaco di Udine, Furio Honsell –. Come primo cittadino sono orgoglioso di questi giovani che promuovono il prestigio della città a livello nazionale e internazionale. Ringrazio l'assessore Basana per aver portato avanti questo progetto con passione e slancio». Complessivamente il Comune ha assegnato 18 premi – dai 200 ai 700 euro – per un valore complessivo di 8.100 euro. Le candidature avanzate da ciascun ente sono state esaminate da tre distinte commissioni composte da rappresentanti del Comune, del mondo della scuola, dell’associazionismo e dello sport. Tre, infatti, sono i distinti contesti nei quali è stata valutata l'eccellenza raggiunta dai giovani premiati: il rendimento scolastico o altre forme di impegno legate alle attività della scuola, le competizioni e le gare sportive, l'impegno civile e il volontariato profuso in città. «Dopo la prima edizione dello scorso anno abbiamo voluto confermare questa iniziativa che si propone di mettere al centro dell'attenzione le storie positive dei nostri giovani, di esemplare impegno individuale e collettivo – spiega l'assessore all'Educazione, Sport e Stili di vita, Raffaella Basana –. È anche un modo per riconoscere l’operato di questi ragazzi e ragazze considerando le importanti ricadute positiva sulla città, e incoraggiarli e sostenerli nel proseguire con successo il proprio percorso formativo». La novità di quest'anno è rappresentata dal fatto che accanto al «Premio Giovani – Giovani di Pre.Gio.», il Comune ha voluto rendere omaggio ai maestri che hanno fatto la storia di alcune scuole della città.