‘Vetrina dell’ingegno’: la Torre di Santa Maria diventa museo dell’industria

UDINE - Confindustria Udine mette in cantiere la ‘Vetrina dell’ingegno’. È questo, infatti, il nome del progetto che prevede la costituzione di una ‘vetrina’ delle attività industriali, nella medioevale Torre di Santa Maria, che fa parte del patrimonio dell’associazione e si trova accanto alla sede di palazzo Torriani. Lo ha annunciato il presidente di Confindustria Udine, Matteo Tonon. «Non è – ha spiegato Tonon – la ristrutturazione di un immobile, ma la restituzione alla città di un edificio storico, che sarà aperto al pubblico e ospiterà un museo dell’industria, che a oggi manca nel patrimonio espositivo udinese. Il progetto che abbiamo in mente, peraltro, non guarda soltanto alla testimonianza di un passato illustre, ma vuole rappresentare una vetrina del nostro sistema produttivo attuale».

Mostre permanenti e temporanee

Nella Torre, già nota come ‘museo della città’, troveranno espressione e collocazione un’esposizione permanente ed esposizioni temporanee e tematiche. Lo scopo è raccontare, valorizzandole, storia e caratteristiche costitutive delle attività produttive industriali del nostro territorio, accompagnando le aziende nel recupero, nel mantenimento e nella comunicazione della propria storia. Alla necessità di salvaguardare e rendere disponibile al pubblico la memoria dell’industria locale, si unisce così la volontà di creare un’occasione celebrativa per la storia e l’operato delle aziende. L’idea ha già ottenuto il via libera da parte del Consiglio direttivo di Confindustria Udine e ora «si tratta di definire tutti i passaggi necessari e di sviluppare il concept. Contiamo, comunque, di dare inizio ai lavori a metà di quest’anno».

Il progetto

Sono numerose sul territorio provinciale le iniziative espositive volte a documentare e valorizzare la produzione contadina e artigianale. Entro il quadro complessivo delle iniziative che raccontano il lavoro, poco rappresentata è invece la produzione industriale. Si tratta, allora, anche di restituire senso generale alle iniziative, fin qui episodiche, di recupero di alcuni esempi di archeologia industriale e di recuperare e coordinare, entro questo senso generale, le ricerche già realizzate sulla storia di singole aziende e particolari specializzazioni industriali, così come le ricerche esistenti su aspetti collaterali essenziali.