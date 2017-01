Giovedì e venerdì previsto l'arrivo della neve in Fvg

UDINE – Finalmente (forse) ci siamo. Tra giovedì e venerdì in Friuli Venezia Giulia dovrebbe arrivare la tanto agognata neve.

Non è stato sapere quanto intensa sarà la perturbazione in arrivo, ma la coltre bianche dovrebbe far capolino anche in pianura. La speranza, soprattutto da parte degli operatori turistici, è che la neve cada abbondante nei poli sciistici del Fvg, che in questa stagione stanno un po’ soffrendo nonostante le piste siano aperte grazie alla neve artificiale. In un periodo di grande siccità come quello attuale, un po' di neve e di pioggia non può che fare bene.

Queste le previsioni dell’Osmer Fvg: giovedì, al mattino cielo poco nuvoloso in montagna e a ovest, variabile o nuvoloso ad est; dal pomeriggio aumento della nuvolosità. In serata sulla costa e sulle zone orientali sarà possibile qualche debole precipitazione, nevosa probabilmente fino quote molto basse. Non si escludono locali formazioni di ghiaccio al suolo. Venerdì cielo coperto con precipitazioni in genere moderate. Neve sui monti fino a fondovalle, possibile alternata alla pioggia anche su pianura e Carso. La quota neve rimane incerta. In serata Bora.