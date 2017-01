Edilizia: Santoro, contributi per riqualificare borghi rurali e piazze

UDINE - C'è tempo fino al 1° marzo 2017 per presentare domanda di contributo regionale per la riqualificazione dei centri minori. «La misura - spiega l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro - mette a disposizione 2 milioni di euro per interventi su borghi rurali e piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica dei centri minori».

Possono accedere al contributo i Comuni con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti presentando domanda al Servizio edilizia della Regione.

Le domande verranno inserite in una graduatoria che terrà conto dei nuovi criteri di valutazione dei progetti modificati dalla legge di stabilità 2017 che ha riattivato il canale contributivo già previsto dalla legge regionale 2/2000. «Con i nuovi criteri - precisa Santoro - daremo priorità agli interventi cantierabili finalizzati alla sicurezza, all'adeguamento sismico o alla riduzione delle barriere architettoniche, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità di competenza comunale».

In graduatoria avranno inoltre un punteggio maggiore gli interventi per tutela e conservazione di beni culturali; i lotti funzionali al completamento di interventi già finanziati; gli interventi realizzati nei Comuni più piccoli, con popolazione fino a 3.000 abitanti, e nei Comuni montani o confinari.