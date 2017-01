Giunta provinciale: saltano Barberio e Musto

UDINE - Prima seduta del 2017 per la giunta provinciale di Udine che riprende la sua attività amministrativa con una formazione modificata rispetto al mandato fin qui svolto. L’organo politico passa da 7 a 5 assessori. Il presidente Pietro Fontanini redistribuisce i referati degli uscenti Francesca Musto (assessore esterno in quota Forza italia, dimissionaria in data 9 gennaio) e Leonardo Barberio, in quota Lega Nord affidando all’assessore Marco Quai le deleghe per la gestione del personale e il controllo di gestione e all’assessore Beppino Govetto l’orto botanico e le fattorie didattiche di cui si occuperà insieme alle attività relative alle scuole di musica.

Franco Mattiussi, vicepresidente, continuerà ad occuparsi di turismo e progetti europei, l’assessore Carlo Teghil di edilizia scolastica, patrimonio e società partecipate, Elisa Asia Battaglia di politiche per la famiglia, politiche giovanili, pari opportunità, informatizzazione, tutela dei 'Rom'.

Ringraziando per il lavoro svolto, il presidente augura buon lavoro alla squadra di collaboratori per il 2017. «Un anno che ci vedrà molto impegnati in svariati settori – aggiunge - e durante il quale non mancheremo di far sentire la nostra voce in difesa del Friuli». Un addio che, specie per il leghista Barberio, pare non sia stato indolore e che, a quanto è dato sapere, ha provocato diversi mal di pancia a palazzo Belgrado.