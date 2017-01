Incidente sulla Osovana: feriti due automobilisti

BUJA – Un tratto dove spesso e volentieri si verificano incidenti stradali. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato mercoledì mattina verso le 10. Si tratta della strada provinciale Osovana, all’altezza di Buja. Una jeep Suzuki e una Ford Focus si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancata precedenza.

Le due vetture sono finite fuori strada e i conducenti sono rimasti feriti in maniera lieve. Per precauzione sono stati accompagnati all’ospedale di Udine con un’ambulanza. In volo si era levato anche l’elisoccorso, ma l’allarme è rientrato subito e il velivolo ha potuto fare ritorno alla base.

Sul posto per i rilievi la Polizia stradale e una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona.