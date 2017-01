A braccia aperte sui binari, salvata da un poliziotto. Era ubriaca

UDINE – Una casualità che le ha salvato la vita, quasi sicuramente. I protagonisti della vicenda sono una donna e un uomo: un poliziotto che le ha impedito di compiere un gesto estremo.

Casualità

Tutto è avvenuto nella tarda serata del 9 gennaio, erano circa le 23, come precisato dal Messaggero Veneto. In prossimità del passaggio a livello di via Cividale, il poliziotto, in servizio a Trieste ma residente in città, stava passeggiando, quando d’improvviso ha notato la ragazza: era sui binari, le braccia aperte, aspettava l’arrivo di un convoglio, voleva farla finita.

In stato confusionale

L’uomo non ci ha pensato su due volte, si è diretto verso di lei e l’ha portata via. La giovane, una 27 enne udinese, non ha preso molto bene l’iniziativa dell’agente e ha iniziato ad agitarsi. Il poliziotto ha quindi chiamato i colleghi. Sul posto è subito giunta una volante e la polizia ferroviaria, con loro anche i sanitari del 118, che l’hanno accompagnata all’ospedale per un controllo, visto lo stato confusionale in cui destava.

Tutto è bene quel che finisce bene

Da una prima ricostruzione, come chiarito dal quotidiano, pare che la ragazza, prima di arrivare lungo via Cividale, si trovasse in via Roma, dove già si era fatta notare per aver bevuto qualche bicchiere di troppo. E dai primi riscontri non è nemmeno la prima volta che capita.