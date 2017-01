Meningite: le indicazione dell'azienda sanitaria

UDINE – Al momento alcuna emergenza o epidemia Meningite, nè in regione e nemmeno a livello nazionale. È l’azienda sanitaria universitaria Integrata di Udine a comunicarlo con una nota. «In Friuli Venezia Giulia – si legge - i casi registrati nel 2016 sono stati tre, nel 2015 due, nessuno nel 2014, nel 2013 due casi, dati assolutamente in linea con gli anni precedenti» è stato precisato. Andato più nel dettaglio, dall’azienda sanitaria ricordano che «del meningococco esistono diversi sierogruppi, il più aggressivo è quello C che, insieme al B, è il più frequente in Italia e in Europa».

Chi è più a rischio?

I bambini piccoli e gli adolescenti, ma anche i giovani adulti, sono a rischio più elevato di contrarre infezione e malattia. Per quanto riguarda il sierogruppo B, la maggior parte dei casi si concentra fra i bambini più piccoli, al di sotto dell’anno di età. Proprio tenendo conto delle età più suscettibili , la vaccinazione contro il meningococco C è inserita nel calendario vaccinale regionale, con invito attivo e gratuito, al primo anno d'età e a 12, 16 anni. La vaccinazione contro il meningococco B è offerta attivamente nel primo anno di vita. Inoltre queste vaccinazioni sono raccomandate, indipendentemente dall’età, a quelle persone che presentano alcune patologie che compromettano le difese immunitarie. Per le altre fasce d'età non c'è alcuna indicazione a effettuare la vaccinazione.

Prevenzione

Tutte le vaccinazioni, inclusa quella contro il meningococco, sono uno strumento importantissimo di prevenzione per proteggere le categorie in cui la patologia si manifesta più frequentemente. Quindi l’offerta vaccinale gratuita prevista dal calendario vaccinale regionale va sempre accettata (e non rimandata o rifiutata) perché è programmata per le categorie di popolazione più suscettibili. Tuttavia per chi desidera vaccinarsi, il vaccino è disponibile presso il servizio vaccinazioni del dipartimento di Prevenzione dell’Asuiud in via Chiusaforte 2, a Udine.

No agli allarmismi

Non essendoci, però, alcuna emergenza, la vaccinazione può tranquillamente essere programmata nel tempo, senza un reale aumento di rischio da parte del cittadino. Le vaccinazioni saranno effettuate previo appuntamento che sarà assegnato secondo le disponibilità dei singoli servizi:

Udine, via Chiusaforte 2, appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, 0432553270; di persona dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Cividale del Friuli, via Carraria 29, appuntamento telefonico, dal giovedì al venerdì dalle 9 alle 12, 04321796301; di persona giovedì dalle 9 alle 12.

Tarcento, via Coianiz 2, appuntamento telefonico, dal martedì al venerdì, dalle 09 alle 12; telefono 0432780206.

Numero di telefono specifico

In seguito alle richieste da parte dei cittadini è stato inoltre attivato uno specifico numero telefonico atto a fornire utili indicazioni rispetto alle varie domande e richieste legate al tema della Meningite. Fino al prossimo 30 gennaio sarà attivo ‘Telefono Meningite’ al 337 547893 nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e il lunedì e giovedì dalle 14 alle 16 sarà possibile contattare un operatore.