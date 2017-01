Ennesimo 'boato' senza spiegazione: questa volta tra Fagagna e Martignacco

MARTIGNACCO - Un boato, un 'tuono' molto forte. In tanti si sono spaventati nel tardo pomeriggio di mercoledì per aver sentito qualcosa di mai avvertito prima nella zona tra Fagagna e Martignacco. "Avete sentito quel tuono ore 18.15 sapete cos'è stato?». "Avete sentito una forte esplosione?». Sui social network è cominciata subito il tam tam per comprendere cosa potesse essere successo. Segnalazioni sono arrivate anche da Flaibano e Basiliano.

Sui gruppi 'Sei di Fagagna Se..." e 'Martignacco Bacheca Pubblica' tanti i cittadini che hanno cercato una risposta a quanto avevano sentito pochi minuti prima. Non è la prima volta che accade, ma di solito il 'boato' era stato avvertito soprattutto nella zona di Udine.

Ognuno ha cercato di dare la propria di interpretazione. Un boato sordo, simile allo scoppio di un petardo, ma molto più intenso. Le ipotesi si possono dare a quanto accaduto sono molteplici: fuochi artificiali o petardi, piccole esplosioni, aerei che oltrepassano il muro del suono. La spiegazione più plausibile sembra essere quella di rumori legati a qualche tipo di esercitazione militare o a qualcuno che si diverte con il carburo.