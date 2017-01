Due incidenti in città: feriti due automobilisti e un pedone

UDINE – Doppio incidente rilevato in città dalla Polizia locale nella giornata di mercoledì. Il bilancio è di tre feriti: due automobilisti e un pedone, non gravi, ma comunque tutti trasportati in ospedale.

Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 14 in via Bariglaria, all’intersezione con via Liguria. Per cause in corso di accertamento, un Fiat Doblò proveniente da via Cividina e condotto da un udinese del 1958, si è scontrato contro un’Audi e contro una Lancia Y. A restare feriti sono stati gli occupanti di quest’ultima vettura: una donna di Udine del 1976 e un uomo del 1974, anch’egli di Udine. I due feriti sono stati trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la bonifica del manto stradale.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo le 17 in via Dante, all’intersezione con via Giuseppe Giusti. Una Lancia Musa condotta da una donna di 60 anni di Pozzuolo del Friuli ha urtato un pedone (una donna di 37 anni, anch’essa residente a Pozzuolo del Friuli) che stava attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto un‘ambulanza per soccorrere il pedone rimasto ferito in maniera non grave.