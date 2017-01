Il Ditedi alla ricerca di un nuovo project manager

TAVAGNACCO – Si apre una nuova era per il Distretto delle Tecnologie Digitali di Tavagnacco. Il Ditedi, infatti, è alla ricerca di un nuovo project manager, che avrà il compito di lavorare alla promozione di reti d'impresa in cui i partner privilegiati saranno le imprese della manifattura desiderose di cooperare con le aziende del digitale.

Per la presentazione della domanda c’è tempo fino al 30 gennaio. Al candidato che risulterà ideo sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi (periodo rinnovabile ulteriormente) con un inquadramento al 2° livello del Ccnl Terziario. Sono richieste una laurea in una delle seguenti classi: Finanza, Scienze dell’Economia, Relazioni Internazionali, Scienze economico aziendali, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica. In alternative, esperienze significative nel settore Ict e delle tecnologie digitali.

Al nuovo project manager del Ditedi (che avrà il compito di guidare la ‘rivoluzione’ dell’industria 4.0 anche in Fvg) sarà richiesto di rapportarsi con le imprese del distretto con l’obiettivo, come già accennato, di dar vita a reti d’impresa in grado di far dialogare le aziende del settore manufatturiero con quelle del digitale.

La valutazione dei concorrenti che avranno avanzato la candidatura in tempo utile sarà effettuata da una Commissione esaminatrice, composta da soggetti preventivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione del Ditedi.

Per informazioni www.ditedi.it, segreteria@ditedi.it e 0432/1698013.