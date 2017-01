Master per formare manager responsabili di commesse nel settore delle costruzioni

UDINE – Sono 15 i posti messi a disposizione dal master 'Project Management - Esperto in gestione dei progetti nel settore delle costruzioni' organizzato, per il decimo anno consecutivo, dalle università di Udine e di Trieste con la Rizzani de Eccher, azienda friulana che opera a livello internazionale nei settori dell’edilizia e delle infrastrutture. Il master, di primo livello, è rivolto, in particolare, ai laureati triennali e magistrali in architettura, ingegneria, economia e giurisprudenza con l’obiettivo di formare manager responsabili di commesse, specie nel settore delle costruzioni. La domanda di ammissione, esclusivamente online, va inviata entro lunedì 23 gennaio, dove è anche disponibile il manifesto degli studi.

Per ulteriori informazioni indicazioni è possibile contattare l’Ufficio programmazione didattica (Area servizi per la didattica), a palazzo Antonini (via Petracco 8, Udine), aperto al pubblico da lunedì a giovedì, dalle 9.30 alle 11.30, telefono 0432 556706-6708, master@uniud.it.

Finora il master ha formato circa 150 project manager che, dopo le esperienze di stage in cantieri italiani ed esteri coerenti con le materie d’aula, hanno tutti trovato subito impiego, con ruoli di esperti di gestione del cantiere in prestigiose imprese del settore.

Il master prevede, oltre a lezioni e seminari, attività pratico-applicative, come casi studio e visite tecniche. Inoltre, prove di accertamento di conoscenze e competenze acquisite per ciascun insegnamento, la valutazione del tutor aziendale e del tutor universitario per l’esperienza di stage nonché la valutazione dell’elaborato finale che viene discusso in pubblico, a cui segue la cerimonia di conferimento dei diplomi interateneo.