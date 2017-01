Incendio a San Giovanni al Natisone: brucia una casa-deposito

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Una casa è andata completamente distrutta a Villanova del Judrio, località di San Giovanni al Natisone. Si tratta di un rustico disabitato, adibito a deposito, che è stato interessato dalle fiamme nelle prime ore di giovedì 12 gennaio.

Sul posto, in via IV Novembre, le squadre dei Vigili del Fuoco di Cividale. A causare il rogo, a quanto pare, potrebbe essere stata della cenere portata nell’edificio dopo la pulizia di un camino. Ma le verifiche del caso sono ancora in corso.

L’edificio si trova accanto alla casa abitata dal proprietario. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato proprio a evitare che le fiamme si espandessero alle abitazioni attigue.