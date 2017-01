La prima Luna piena del 2017: ecco cosa aspettarsi

UDINE - La prima Luna piena del 2017, avverrà il 12 gennaio alle 12.35 nel segno del Cancro a 22°. Il Plenilunio è iniziato con il ciclo di Luna nuova il 29 dicembre in Capricorno. La Luna di gennaio è anche chiamata luna del lupo, per ricordare che nei tempi passati esso ululava sulle colline durante le fredde notti invernali. La Luna in Cancro sarà a casa. Il Cancro, segno d’Acqua, femminile, ha bisogno di accettazione e di uno scambio emozionale incondizionato. Il Sole sarà, invece, nel segno del Capricorno, segno di Terra, dell’indipendenza e della progettualità ma che spesso e volentieri soffre la solitudine. Il segreto di ogni segno per la sua evoluzione è contenuto nel segno opposto, ecco perchè, qui.