Boato misterioso: sul Friuli c'erano aerei militari Usa

MARTIGNACCO – La conferma è arrivata direttamente dal comando statunitense del 31st Fighter Wing. Attraverso una nota diffusa dal comando dell'aeroporto di Aviano, c’è l’ammissione sul fatto che mercoledì sera, sopra il Friuli Collinare, erano presenti velivoli dell’aeronautica americana. Un fatto che ha creato un certo allarme tra i cittadini del Medio Friuli (Martignacco e Fagagna in particolare), e che è stato avvertito chiaramente anche nel Bellunese.

«In merito al boato simile ad un ‘boom sonico’ udito in Friuli e nel Bellunese alle 18.34 circa di mercoledì 11 gennaio - si legge nella nota - il 31 FW conferma la presenza dei suoi velivoli nella zona di addestramento al momento in cui si è verificato l'evento». Quindi il boato è stato causato da qualche aereo militare Usa che ha infranto la barriera del suono.

La nota del comando di Aviano prosegue così: «Le dinamiche dell'evento sono al vaglio del personale tecnico del 31st FW con l'intento di individuare le esatte cause e che simili circostanze non si ripetano in futuro».