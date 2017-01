Due volte candidato al Nobel: addio Domenico Zannier

UDINE - È stato candidato al premio Nobel nel 1986 e nel 1987. A fare il suo nome era stata l'Università di Salisburgo con l'appoggio dell'Istituto di Romanistica dell'Univerità di Innsbruck. Il poeta friulano Domenico Zannier ci ha salutati in questo freddo inverno del 2017.

Poeta già da giovanissimo

La sua prima poesia è datata giugno 1946, non aveva ancora compiuto 16 anni. Zannier (detto anche Meni a Domeni) era infatti nato a Pontebba nel 1930. I genitori, artigiani, erano emigranti del Friuli centrale. Domeni Dumbli, come talvolta era solito firmarsi aveva alle spalle studi classici, filosofici e teologici.

La passione per la lingua friulana

Per lui liriche in italiano, e qualche abbozzo in francese e inglese, ma anche in spagnolo. È dal ‘49 che inizia a comporre versi in friulano. Quella che lui stesso definì «la svolta verso il friulano» ebbe inizio sul nascere degli anni ’50 quando, maturato, fu pienamente consapevole di appartenere a una precisa area linguistica, qual è la ladina. Questo piccolo seme che era stato piantato nel suo animo germogliò e si fece concreto alla «Scuele Libare Furlane» (Scuola Libera Friulana), un’istituzione che dal 1952 al ‘75 ha operato in regione a favore dei giovani, una sua creatura, ne fu fondatore e direttore. Questa sua passione per la lingua friulana crebbe tanto che oggi viene ricordato come un convinto sostenitore dell’individualità etnica del popolo friulano e un fautore dei diritti delle minoranze linguistiche in Italia e in Europa.