Cade nella piscina ghiacciata: muore albergatore

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Stava tentando di rompere il ghiaccio formatosi nella piscina del suo albergo. Qualcosa, però, è andato storto e Giorgio Clementi, albergatore di 78 anni, è stato trovato in acqua privo di vita. Il fatto è accaduto nella giornata del 10 gennaio.

L’uomo, come era solito fare in queste giornate di freddo, si era recato nel suo hotel di Bibione Pineda, il Grand Hotel Esplanada per rompere il ghiaccio della piscina. E’ probabile che Clementi sia caduto in piscina e che poi sia stato colto da un malore fatale. Sarà l’autopsia a stabilirlo. A rinvenire il corpo ormai privo di vita è stato il figlio Gianni.

Clementi era un imprenditore molto conosciuto in zona anche perché gestiva non solo il Grand Hotel a Pineda (zona molto frequentata dai vacanzieri friulani) ma anche l’International Beach Hotel di Lignano Sabbiadoro.