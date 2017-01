Rapina al Compro Oro di via Martignacco: bottino superiore ai 4 mila euro

UDINE – Un rapinatore solitario ha colpito un Compro Oro nella mattinata di giovedì. L’uomo, a volto scoperto e impugnando un taglierino, ha minacciato l’addetta del negozio di via Martignacco, facendosi consegnare denaro e oggetti preziosi. La rapina è avvenuta verso le 11.

Il rapinatore, prima di tagliare la corda, ha legato e imbavagliato l’addetta del negozio. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri del Norm di Udine (che contano di utilizzare anche le telecamere di sicurezza interne per rintracciare l’uomo). Il bottino supererebbe i 4 mila euro (tra contanti e oggetti in oro).