Eventi, oggi, a Udine: ecco dove e a che ora

UDINE – Ecco alcuni eventi in programma il 12 gennaio a Udine.

MuDeFri

Giovedì 12 gennaio, alle 17.30, si terrà al Museo di Arte Moderna e Contemporanea la prima presentazione ufficiale a Udine del MuDeFri, acronimo di ‘Museo del Design del Friuli Venezia Giulia’. Il nome aggiunge la prima sillaba della nostra regione alle due che definiscono la rete MuDe, un Museo del Design virtuale in ognuna delle regioni italiane quale espressione oggettiva delle varie eccellenze creative e produttive nazionali.

Visi(On)Jazz

Continua senza sosta il fittissimo programma di concerti messo a punto dal Visionario: giovedì 12 gennaio alle 20.30 Irie! Sul palco Emanuele Filippi (pianoforte, tastiere), Roberto Amadeo (contrabbasso, tastiere) e Marco d’Orlando (batteria, effetti). Irie è un termine giamaicano che significa «essere in pace». Tutti i concerti hanno inizio alle 20.30 e sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

Polis, la presentazione dei progetti finanziati

Giovedì 12 gennaio, alle 17.30, il Punto incontro giovani di viale Forze Armate a Udine ospiterà la presentazione dei sei progetti che hanno ricevuto il finanziamento previsto dal bando Polis del Comune di Udine. Nel corso dell’incontro, a cui parteciperà l'assessore allo Sport, all’Educazione e agli Stili di vita, Raffaella Basana, sarà possibile conoscere, anche con un momento conviviale, le caratteristiche, le azioni e le finalità delle proposte progettuali.

Cinema

Giovedì 12 gennaio, alle 20, al Visionario, proiezione speciale de ‘Il profumo del tempo delle favole’, presentato in anteprima mondiale alle Giornate degli Autori 2016. Ospiti in sala il regista Mauro Caputo e il protagonista Giorgio Pressburger, dal cui romanzo Sulla fede il film trae ispirazione. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.