Mondiali di sci paralimpico: per il ministro è 'un'opportunità per tutto il Paese'

ROMA - «Tarvisio 2017 non è un evento che nasce e muore in pochi giorni, ma una manifestazione che ha conseguenze importanti sul territorio e sulla quale abbiamo fatto un grande investimento culturale, economico e di persone, con un particolare lavoro sulle scuole per far conoscere ai ragazzi il tema della disabilità». E' il concetto espresso dalla presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani in occasione della presentazione, nella sede di rappresentanza della Regione a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport Luca Lotti, dei Campionati mondiali di sci alpino paralimpico che si disputeranno a Tarvisio dal 22 al 31 gennaio 2017 sulla pista "Di Prampero".

Le parole del ministro Lotti

«Vi ringrazio per l'opportunità che state dando al Paese». Con queste parole il ministro per lo Sport Luca Lotti ha aperto il suo intervento. Dalla manifestazione, secondo il ministro, vengono «una lezione e un messaggio importante, grazie alla tenacia e alla capacità della presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e di Luca Pancalli con il Comitato italiano paralimpico». «Si è fatta squadra - ha rilevato Lotti -, così l'Italia con le sue bellezze, con la pista di Tarvisio e con i luoghi che ospiteranno il Mondiale, sarà protagonista in questi giorni, con tutti gli atleti. E' - ha concluso il ministro per lo Sport - una bellissima notizia e un bellissimo segnale».

Serracchiani e il concetto di disabilità

«Siamo una regione considerata all'avanguardia sul tema della disabilità, grazie al lavoro fatto da tempo e bene con la Consulta - ha rilevato Serracchiani -. Vantiamo il record di essere tra le primissime regioni per numero di atleti e ora volgiamo raggiungere lo stesso obiettivo anche per lo sport e la disabilità». «La montagna va valorizzata e lo facciamo con un evento su cui puntiamo molto», ha detto la presidente del Friuli Venezia Giulia, che ha evidenziato come il Mondiale di para sci alpino, con i suoi oltre 270 atleti rappresentanti di 35 nazioni, «dia visibilità a un territorio straordinario sotto il profilo delle bellezze e permetta di mettere insieme valori che sono altrettanto importanti come quello dell'accessibilità».

Chi ha partecipato alla presentazione

Alla presentazione dei World Para Alpine Skiing Championships (questa la denominazione internazionale) sono intervenuti, accanto ala presidente Serracchiani e al ministro Lotti, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, Tiziana Nasi, presidente della Fisip (Federazione sport invernali paralimpici), il presidente del Comitato organizzatore di Tarvisio 2017 Paolo Tavian con il suo staff e il presidente della Consulta disabili del Friuli Venezia Giulia Vincenzo Zoccano.