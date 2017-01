Ghiaccio sulle strade: l'allerta della Protezione Civile

UDINE – La Protezione Civile del Fvg ha lanciato un’allerta meteo, si prevede infatti nelle prossime ore la formazione di ghiaccio sulle strade.

La situazione

Attualmente, nei bassi strati affluisce aria umida da sud-ovest. Venerdì 13 gennaio giungerà un fronte freddo che genererà una depressione sull'alto Adriatico. Ecco dunque che dal tardo pomeriggio, a iniziare dalle zone orientali, ci si dovrà attendere precipitazioni deboli o moderate con neve probabilmente fino in pianura, in estensione dalla sera al resto della regione. Pioggia sulla costa e sul Carso. Probabili formazioni di ghiaccio al suolo.

Venerdì 13 gennaio

Nella giornata di venerdì, invece, il cielo sarà coperto con precipitazioni in genere abbondanti, specie a est, meno a ovest. Neve sui monti in genere oltre i 300 metri circa, ma nelle ore centrali anche a quote più alte sulle zone prealpine rivolte alla pianura. Pioggia su pianura e costa. Nelle ore centrali le precipitazioni potranno attenuarsi su pianura e costa. Dal pomeriggio e in serata soffierà vento sostenuto e freddo da nord-est su pianura e costa con precipitazioni nuovamente più diffuse e consistenti; sarà probabile qualche fase di neve sul Carso, ma anche su pianura e costa. Probabili formazioni di ghiaccio al suolo, specie di notte.

I provvedimenti del Comune di Udine

Il Comune ha già fatto scattare il piano neve in vista della probabile precipitazione nevosa annunciata dalle previsioni meteorologiche a partire dalla serata del 12 gennaio e in intensificazione nel corso della notte. Già dalle 13 del 12 gennaio la ditta incaricata ha iniziato un primo passaggio con i mezzi spargisale su tutti i tratti «sensibili» del territorio comunale. Dopo la mezzanotte è in programma un ulteriore intervento. La squadra comunale del Magazzino strade monitorerà il territorio nel corso del pomeriggio fino alle 17, mentre a seguire entrerà in azione la squadra di reperibilità di turno. Stato di allerta anche per i volontari della squadra della Protezione Civile, pronti a intervenire in caso di emergenza su segnalazione della Polizia Locale per prestare soccorso in caso di difficoltà particolari, soprattutto a persone anziane e con disabilità. Per emergenze e richieste di intervento è possibile fare riferimento al centralino della Polizia Locale (tel. 0432/1272321).

Il ‘Piano Neve-Ghiaccio 2016-2017’ del Comune di Trieste

In vista delle future previsioni e precipitazioni nevose è stato predisposto dal Comune il ‘Piano Neve-Ghiaccio 2016-2017’, in collaborazione con AcegasApsAmga, Trieste Trasporti, i volontari della Protezione civile comunale e dell'Associazione Nazionale Alpini. Il Centro operativo comunale fa capo alla nuova caserma 'San Sebastiano', nella sala operativa delle Polizia locale, attiva 24 ore su 24 (tel. 040 366111). Tutti i dettagli, sono qui.

Il numero verde del Comune di Pordenone per le segnalazioni

A partire da giovedì 12 gennaio, alle 20, sarà attivo il numero 0434.392290. Che il comune di Pordenone mette a disposizione dei cittadini precisando che va «utilizzato esclusivamente per segnalare al Comune reali emergenze legate alla situazione meteo di questi giorni (ad esempio: tratto di strada ghiacciato con rischio incidenti». Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Spargisale attivi anche a Gorizia

In Comune di Gorizia, nel primo pomeriggio del 12 gennaio, ha messo in circolazione i mezzi spargisale, che progressivamente stanno coinvolgendo tutta la città. L’amministrazione comunale ha deciso di muoversi in questa direzione anche in assenza di neve per contrastare il formarsi di ghiaccio, alla luce delle basse temperature. In prima linea gli addetti del cantiere stradale comunale e di una ditta esterna che, già dal mattino hanno cominciato a 'salare', prima di tutto, i punti critici. Per quanto riguarda le scuole, sono già stati consegnati adeguati quantitativi di sale da spargere all'esterno, che saranno gestiti in modo autonomo dalla scuole stesse.