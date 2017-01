UdineSposa torna alla Fiera di Udine per la 13^ edizione

UDINE - Toccherà alla toscana Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, inaugurare la 13^ edizione di UdineSposa: l’appuntamento è per venerdì 13 gennaio, alle 19.30, all'area eventi del padiglione 7 per il taglio del nastro.

‘Sposa d’Autore’

Saranno undici gli stilisti, provenienti da diverse regioni italiane, che si daranno appuntamento, sabato 14 gennaio, in Fiera a Udine, per la finale della quinta edizione di ‘Sposa d’Autore’: concorso dedicato a stilisti che creano abiti da sposa e cerimonia. ‘Udine Sposa’ sarà, anche quest’anno l’elegante cornice dove far sfilare le proposte dei finalisti di questo interessante concorso ideato e organizzato dall’agenzia ‘modashow.it’ con ‘Eventi & Co’ di Fagagna, organizzatrice, della fiera dedicata agli sposi.

‘Miss Italia 2017’ in Friuli Venezia Giulia

Ma alla Fiera di Udine è già tutto pronto anche per domenica 15 gennaio (dalle 15) quando, sul palco allestito sempre al padiglione 7, si alzerà il sipario su ’Miss Italia 2017’ in Friuli Venezia Giulia. L’importante appuntamento, che rientra nel calendario degli eventi della dodicesima edizione di ‘Udine Sposa’ organizzata dalla ‘Eventi & Co.’ E sarà coordinato dall’agenzia ‘modashow.it’. A ’Miss Italia 2017’ possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente l’agente regionale telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).