Novità a Udine: apre Zuiki!

UDINE - Venerdì 13 gennaio nuova apertura Zuiki in Friuli. Il punto vendita (al Centro Commerciale Terminal Nord di Udine) segue il nuovo layout di Zuiki che, con il rebranding del logo e la riprogettazione del concept, si fa portavoce dello stile giovane e assolutamente pop del brand, con spazi glamour e sofisticati, ma allo stesso tempo confortevoli ed accoglienti.

Il concept architettonico è basato sulla centralità della luce

Al suo interno domina un’ambientazione in stile moderno, con arredi essenziali e minimal che esaltano la luminosità degli spazi. Con una superficie di ben 780 metri quadrati, lo showroom rispecchia in pieno la nuova strategia aziendale che punta anche allo sviluppo di spazi vendita sempre di maggiori dimensioni, in un’ottica di comfort-shopping basata su una maggiore libertà di movimento e una migliore e più funzionale selezione dei capi.

Molte le proposte

Presente nel punto vendita anche la nuova linea ‘man’, che seguendo il mood della linea donna, con uno stile moderno e di tendenza, si caratterizza per la grande versatilità e varietà delle sue proposte, rivolte a un pubblico maschile eterogeneo e in grado di soddisfare singoli gusti ed esigenze, dal basic, al denim, fino a look più trendy e ricercati.