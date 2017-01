UDINE - Cosa succede oggi a Udine e nella provincia? Ecco qui alcuni eventi selezionati per voi.

A Gemona arriva ‘Il Mago di Oz’

Il Mago di Oz di Victor Fleming (ma altri registi contribuirono, inclusi George Cukor e King Vidor), classico senza tempo capace ancora oggi, a quasi ottant'anni dalla prima uscita nel 1939, di affascinare il pubblico di ogni età, è tornato nelle sale grazie alla nuova versione digitale della Warner Bros., che lo ha restaurato esaltandone gli sfavillanti colori a partire dai negativi camera originali Technicolor. Distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna, il film è in programma questo fine settimana al Cinema Sociale di Gemona, dove la Cineteca del Friuli lo propone sia nella versione doppiata (venerdì 13 gennaio alle 17 e domenica 15 gennaio alle 16.15) sia nella versione originale con sottotitoli in italiano (sabato 14 gennaio alle 16.30 e domenica alle 14).

La ‘Notte nazionale del liceo classico’

Una serata speciale per celebrare l’inossidabile attualità della cultura degli antichi. Venerdì 13 gennaio il Liceo Classico annesso al Convitto ‘Paolo Diacono’ di Cividale aderirà alla ‘Notte nazionale del liceo classico’, iniziativa promossa in ambito nazionale volta a richiamare l'attenzione sull'importanza della formazione umanistica e sulle opportunità di crescita fornite dalla conoscenza delle lingue classiche e del mondo antico. Dalle 18 alle 22, l’aula magna del liceo in Foro Giulio Cesare si aprirà a una serie di incontri e approfondimenti culturale realizzati dagli insegnanti e dagli allievi della scuola. www.cnpd.it.

Teatro Sosta Urbana

La rassegna 2016-2017 di Tsu/Teatro Sosta Urbana dà appuntamento venerdì 13 gennaio, alle 20.30, all’auditorium Bellavitis di Udine, con lo spettacolo ‘Dopodiché stasera mi butto’. Ha vinto nel 2015 il concorso nazionale Roma Playfestival, il bando Teatro off Artificio e il bando ‘Le città invisibili’ a Rimini. Record di incassi e pubblico al Torino Fingre Festival nel 2014 e due menzioni speciali nel 2013. Sul palco quattro profeti del disagio-pensiero addestrano il pubblico alla loro filosofia: arrendersi al disagio, accettarlo e coltivarlo, attraverso vari prodotti pedagogici che coinvolgono il pubblico. Il biglietto d’ingresso agli spettacoli è di 5 euro. Al termine, brindisi e incontro con gli attori.

UdineSposa torna alla Fiera di Udine

Toccherà alla toscana Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, inaugurare la 13^ edizione di UdineSposa: l’appuntamento è per venerdì 13 gennaio, alle 19.30, all'area eventi del padiglione 7 per il taglio del nastro. Tutti i dettagli, qui.

Il 2° Torneo Internazionale ‘Alpe Adria’ a Udine

Saranno circa 200 i giovanissimi atleti (dagli 8 ai 14 anni) protagonisti della seconda edizione del Torneo Internazionale ‘Alpe Adria’, competizione che vedrà arrivare a Udine schermidori provenienti da tutta Italia, ma anche da Austria, Slovenia, Croazia e Repubblica Ceca. Una tre giorni che darà spazio anche allo sport integrato. L’appuntamento è fissato, dal 13 al 15 gennaio, al palazzetto dello Sport dell’Asu – Associazione Sportiva Udinese – (via Lodi 1, Udine) che organizza l’evento.