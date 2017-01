Rischio ghiaccio: permane lo stato di allerta in città

UDINE - Nonostante l'arrivo della pioggia lo stato di allerta dell'amministrazione comunale per il maltempo permarrà anche nelle prossime ore, in modo particolare per scongiurare la formazione di ghiaccio al suolo. A partire da venerdì sera, infatti, oltre a deboli nevicate è previsto un brusco abbassamento delle temperature.

«Con la fine delle precipitazioni il bollettino meteo annuncia l'arrivo di venti che abbasseranno notevolmente le temperature con il conseguente forte rischio che si formi ghiaccio a terra – spiega l'assessore alla Mobilità, Enrico Pizza –. Le squadre del Comune e il personale della ditta appaltatrice del servizio antineve sono pertanto pronti a intervenire nuovamente con il sale. Il monitoraggio del territorio continuerà anche durante la notte grazie al servizio della squadra comunale di reperibilità di turno». I mezzi spargisale della ditta incaricata saranno al lavoro dalle 21 di venerdì per effettuare un'abbondante salatura su tutta la viabilità comunale. Ulteriori interventi specifici saranno riservati in luoghi sensibili quali a esempio chiese, asili, uffici pubblici per rendere agibili gli ingressi delle diverse strutture nella mattinata di sabato.

Stato di allerta anche per i volontari della squadra della Protezione Civile, pronti a intervenire in caso di emergenza su segnalazione della Polizia locale per prestare soccorso in caso di difficoltà particolari, soprattutto a persone anziane e con disabilità, ma anche per mettere in sicurezza specifici siti, come l'area del mercato di viale Vat. Per emergenze e richieste di intervento è possibile fare riferimento al centralino della Polizia Locale (tel. 0432/1272321). Gli uffici comunali hanno inoltre allertato le scuole affinché queste si attrezzino con personale e attrezzature per permettere un accesso in sicurezza agli edifici scolastici.