"ProgettoFVG" prende forma e apre la prima sede a Udine

UDINE - L’appuntamento è per sabato 14 gennaio alle 11 in via Cavour 7 a Udine, nel cuore del centro cittadino: aprirà infatti le porte la prima sede di ProgettoFVG, l’associazione lanciata qualche mese fa dall’imprenditore Sergio Bini.

Un contributo di idee e contenuti per il futuro della regione

ProgettoFVG, come ha ricordato più volte lo stesso Bini, vuole portare un contributo di idee e contenuti al dibattito per il futuro e lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Un dibattito che deve essere aperto a tutti e dove tutti possono poter portare liberamente il proprio contributo. Proprio come è avvenuto in questi mesi, in cui l’associazione si è presentata su tutto il territorio regionale con centinaia di incontri. Continua dunque, con l’apertura di sabato, la strada che va verso un forte radicamento sul territorio di ProgettoFVG: questa sarà infatti la prima di altre aperture, in particolare negli altri tre capoluoghi - Gorizia, Pordenone e Trieste - per dare la possibilità alle migliaia di persone che si sono fino ad ora avvicinate al progetto di avere un punto di riferimento e di ritrovo fisico sul territorio, per organizzare riunioni e incontri.

Un percorso di avvicinamento al 2018

Bini spiega i prossimi passi che caratterizzeranno il percorso di ProgettoFVG, a partire dalle piattaforme tematiche: «La riuscita di questo progetto - dice - sta nel grande rapporto con la base, attraverso quelli che saranno i forum tematici e quindi il rapporto con il cittadino. Tutto questo, percepisco, ha risvegliato la partecipazione. La buona politica deve nutrirsi continuamente di ascolto. Il nostro obiettivo è dunque quello di ricostruire una piattaforma di dibattito, idee e contributi concreti. E’ solo l’inizio. Seguiranno iniziative tematiche e territoriali. Dobbiamo raccogliere i contributi di chi crede che in Friuli Venezia Giulia, ci sia bisogno di un grande cambiamento. Partendo dalle persone responsabili e capaci». «ProgettoFVG - spiega ancora Bini, che potrebbe diventare protagonista della corsa alla Regione nel 2018 - potrà essere un nuovo soggetto politico ma non sarà un nuovo partito. Nelle forme organizzative e nel funzionamento potrà essere uno strumento complementare, il canale per far esprimere le tantissime realtà di cittadini impegnati sul territorio. Il nostro obiettivo è quello di migliorare i meccanismi di partecipazione attiva alla politica e alla amministrazione della cosa pubblica». Una 'discesa in campo' che sarà accompagnata dal lancio del sito www.progettofvg.it.