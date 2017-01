Infortunio sul lavoro a Pavia di Udine: operaio rischia l'amputazione di un piede

PAVIA DI UDINE - Un operaio di 42 anni è rimasto vittima, venerdì mattina, di un infortunio sul lavoro in un'azienda di Pavia di Udine che produce trucioli e farine di legno (La.So.Le Est di via Peraria).

Per cause in corso di accertamento, l'operaio è rimasto con un piede incastrato in un macchinario. Immediata la chiamata dei soccorsi. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i carabinieri, i Vigili del fuoco e gli ispettori del lavoro. Proprio questi ultimi sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e valutare possibili responsabilità o il mancato rispetto della normativa.

Ferito, l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Udine. Non è in pericolo di vita ma rischia l’amputazione di un piede.