Malattie croniche dell’intestino: incontro all’Ospedale di Udine

UDINE - ‘Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino’ è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 14 gennaio, dalle 9 alle 12.30, nella nuova sala conferenze che si trova sotto la chiesa dell’Ospedale di Udine. L’evento, organizzato dalla struttura complessa di gastroenterologia dell’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, diretta dal dottor Maurizio Zilli, insieme con la sezione regionale Friuli Venezia Giulia dell’associazione nazionale per le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (A.M.I.C.I. Onlus) è orientato a focalizzare le problematiche relative alla colite ulcerosa e alla malattia di Crohn.

I dati

Queste sono patologie invalidanti che colpiscono con frequenza crescente le persone di tutte le età. Si ritiene infatti che a oggi in Italia ci siano circa 200 mila ammalati e sino a quando non saranno state individuate le cause di queste malattie, e conseguenti terapie risolutive, il loro numero è destinato ad aumentare.

L’appuntamento

Saranno affrontati temi relativi al percorso diagnostico terapeutico assistenziale, alle malattie dell’intestino in persone in gravidanza, alle varie tipologie di farmaci e alle possibili vaccinazioni. Dopo una discussione interattiva con i pazienti relativa all’esame di casi concreti le conclusioni saranno affidate al dottor Zilli e da Raffaele Campanella, presidente di A.M.I.C.I . Onlus.