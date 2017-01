Piccolipalchi, doppia tappa con 'Ma che musica!'

UDINE - Piccolipalchi si apre alla musica. Nel fine settimana la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia proporrà un doppio appuntamento con il concerto di musica classica per bambini 'Ma che musica!' a cura di Andrea Apostoli dell’Aigam e del Gordon Ensemble.

Il 14 e il 15 gennaio

Appuntamento sabato 14 gennaio all’Antico Teatro Sociale Arrigoni, splendido teatro all’italiana di San Vito al Tagliamento, con un repertorio dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, e domenica 15 gennaio al Teatro Odeon di Latisana con un repertorio rivolto alla fascia dai 6 ai 10 anni. In entrambe le giornate due le repliche in programma: alle 16 e alle 18. Per la particolarità dell’esperienza musicale proposta è previsto un numero limitato di spettatori ed è obbligatoria la prenotazione.

Pedibù

Entrambi gli appuntamenti di San Vito al Tagliamento e Latisana saranno arricchiti dall’attività collaterale del Pedibù. Passo per passo da casa tua a teatro, un breve percorso guidato a piedi che accompagnerà bambini e adulti da casa a teatro. Sabato a San Vito al Tagliamento il ritrovo per partecipare a Pedibù è alle 15 alla scuola primaria di Via Dante; domenica a Latisana il ritrovo sarà sempre alle 15 presso l’Arena del Parco Gaspari. Gli operatori che condurranno l’attività coinvolgeranno i più piccoli in un percorso guidato incentrato sulla relazione e l’ascolto che dilata il tempo dell’esperienza teatrale oltre la durata dello spettacolo. L’attività è realizzata nell’ambito del progetto Crescere Leggendo dell’AIB – Associazione Italiana Biblioteche e della Coop. Damatrà in collaborazione con l’Associazione 0432.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni: 0432.224214 | info@teatroescuola.it | www.ertfvg.it |