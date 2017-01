Snow Rugby a Tarvisio: 29 le squadre partecipanti

TARVISIO - Ritorna anche in questo 2017, più forte di sempre, l’ormai consueto appuntamento con lo Snow Rugby Tarvisio. I campi di gioco verranno allestiti sotto la pista Di Prampero, dove si sfideranno rugbisti provenienti da tutta Italia.

29 le squadre al via: 10 quelle femminili

Lo Snow Rugby è la variante invernale del Beach Rugby, con il quale infatti condivide lo stesso regolamento. A scontrarsi a ogni partita saranno 5 giocatori per squadra, e le partite dureranno 10 minuti ciascuna. Il grande numero di mete che si riuscirà a vedere in un così breve lasso di tempo e la velocità d’azione degli atleti renderà il tutto ancor più accattivante e spettacolare.

A darsi battaglia sulle nevi del Tarvisiano in questa edizione saranno ben 29 squadre: 18 maschili e 10 femminili. Le partite prenderanno il via sabato 14 gennaio dalle 9 fino alle 16.

Il programma della due giorni

Ma non è finita qui, infatti dalle 20 alle 22 si assisterà alla dimostrazione dei tenibili Strongman: gli uomini più forti d’Italia, che daranno prova della loro indiscutibile potenza e delle incredibili capacità che li contraddistinguono. Per chiudere in bellezza la giornata, dalle 21, nel tendone allestito vicino ai campi da gioco, live music.

Sarà una grande occasione per divertirsi in compagnia, bere una birra e staccare la spina agli atleti per un po’ prima dello scontro finale del giorno dopo.

Si inizierà a ballare sulle note dei Flashback, per poi sbizzarrirsi e terminare la serata con la musica di Dj Lord.

Domenica 15 ricominceranno le partite con gli stessi orari di gara di sabato e alle 16.30 si terranno le premiazioni delle squadre vincitrici, che sanciranno la fine delle giornate di torneo.

Favorita la squadra di casa (in campo femminile)

Favorite anche quest’anno e agguerrite più che mai, in campo femminile, le Valchirie: atlete di casa, nonché vincitrici della scorsa edizione del torneo, che lotteranno con i denti e con le unghie per proteggere il tanto sudato titolo. Tra le squadre maschili iscritte spicca invece il nome dei Draghi di Feltre.

Ora che la neve è arrivata anche in Valcanale, immergersi nello spirito dello Snow Rugby Tarvisio per questo week end è d’obbligo.