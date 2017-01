Rick Wakeman torna in Italia e fa tappa in Fvg

UDINE - Nuovo album in uscita, lo scorso venerdì 13 gennaio, per il grande Rick Wakeman, tastierista e compositore britannico, fra i principali esponenti del progressive rock mondiale degli anni settanta, storico membro degli Yes – band di cui ha contribuito pesantemente al grande successo – e ora interprete solista universalmente amato e riconosciuto. Il nuovo lavoro si chiamerà ‘Piano Portraits’ e raccoglierà pezzi classici e moderni, omaggi che spazieranno da Debussy e Tchaikovsky, passando per Beatles, David Bowie, Yes e Led Zeppelin, tutti riarrangiati e interpretati con il suo inarrivabile talento.

Il concerto

Una grande notizia per i tanti fan della ‘chioma bionda del rock’, che potranno riabbracciarlo live in occasione di due soli concerti italiani a inizio febbraio, tra cui quello in programma il giorno 9 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia, inserito nel pacchetto Music&Live dell’Agenzia PromoTurismoFVG. I biglietti per l’atteso evento sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Teatro.

