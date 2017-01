Ecco c’è in programma per questo sabato

UDINE – Ecco c’è in programma in questa giornata a Udine ma non solo!

Teatro Contatto

Ricomincia in bellezza il nuovo anno, Teatro Contatto, con l’imperdibile capolavoro della regista brasiliana Christiane Jatahy, ‘E se andassimo a Mosca?’ in scena sabato 14 gennaio al Teatro Palamostre di Udine, alle 19.

Ana-Thema Teatro

Diversa location, ma ancora teatro. Alla corte di Osoppo, dalle 21.30 di sabato 14 gennaio, Giobbe Covatta metterà in scena ‘La Divina Commediola’ tratto dalla Divina Commedia di Ciro Alighieri. Informazioni: 04321740499 | 3453146797 | info@anathemateatro.com |

VisioKids

Ritorna nel 2017 l’appuntamento con VisioKids, ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo: domani sabato 14 gennaio alle 15 sullo schermo ‘Rock Dog!’ Per i più piccoli la proiezione sarà seguita da una sana e gustosa merenda al bar del Visionario, inclusa nel prezzo del biglietto (tariffa unica 5 euro). Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook, 0432.227798.

A Gemona arriva ‘Il Mago di Oz’

Il Mago di Oz di Victor Fleming (ma altri registi contribuirono, inclusi George Cukor e King Vidor), classico senza tempo capace ancora oggi, a quasi ottant'anni dalla prima uscita nel 1939, di affascinare il pubblico di ogni età, è tornato nelle sale grazie alla nuova versione digitale della Warner Bros., che lo ha restaurato esaltandone gli sfavillanti colori a partire dai negativi camera originali Technicolor. Distribuito in Italia dalla Cineteca di Bologna, il film è in programma questo fine settimana al Cinema Sociale di Gemona, dove la Cineteca del Friuli lo propone sia nella versione doppiata (domenica 15 gennaio alle 16.15) sia nella versione originale con sottotitoli in italiano (sabato 14 gennaio alle 16.30 e domenica alle 14).

UdineSposa torna alla Fiera di Udine

Alla Fiera del capoluogo friulano, è stata inaugurata dalla toscana Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, la 13^ edizione di UdineSposa, che dà appuntamento il 14 gennaio con ‘Sposa d’Autore’: undici stilisti, provenienti da diverse regioni italiane, si ‘affronteranno’ nella finale della quinta edizione del concorso dedicato a chi crea abiti da sposa e cerimonia. Ma alla Fiera è già tutto pronto anche per il 15 gennaio quando, dalle 15, sul palco allestito sempre al padiglione 7, si alzerà il sipario su ’Miss Italia 2017’ in Friuli Venezia Giulia.

Il 2° Torneo Internazionale ‘Alpe Adria’ a Udine

Saranno circa 200 i giovanissimi atleti (dagli 8 ai 14 anni) protagonisti della seconda edizione del Torneo Internazionale ‘Alpe Adria’, competizione che vedrà arrivare a Udine schermidori provenienti da tutta Italia, ma anche da Austria, Slovenia, Croazia e Repubblica Ceca. Una tre giorni che darà spazio anche allo sport integrato. L’appuntamento è fissato, dal 13 al 15 gennaio, al palazzetto dello Sport dell’Asu – Associazione Sportiva Udinese – (via Lodi 1, Udine) che organizza l’evento.