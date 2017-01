Si butta dalla finestra: 24enne è grave

ALTO FRIULI – Si butta dalla finestra di casa nel tentativo di togliersi la vita. Protagonista della triste vicenda - come chiarito da Il Gazzettino che ne ha dato per primo notizia - una ragazza di 24 anni che, rientrata a casa, dove vive con la famiglia (in un piccolo paese dell’Alto Friuli), dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha preso la drastica decisione. La ragazza sta attraversando un momento difficile, a causa della depressione che l’ha colpita.

Il ‘tuffo’ nel vuoto

Il fato ha però voluto che dopo il ‘volo’ fatto, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, la giovane finisse sul giardino. Una fatalità che le ha salvato la vita. Benchè sia rimasta ferita seriamente, il colpo è comunque stato attutito. Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che l’hanno portata in ospedale dopo ora è ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita, come precisa il quotidiano.