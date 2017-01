Trovato il rapinatore del Compro Oro: è un 48enne di Udine

UDINE - E' un 48enne udinese l'autore della rapina di qualche giorno fa al Compro Oro di via Martignacco, in città. L'uomo è stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato al termine di un'accurata indagine.

Il fatto era avvenuto il 12 gennaio: un uomo armato di taglierino era entrato nel Compro Oro legando e imbavagliando la commessa dopo essersi fatto consegnare 4.500 in contanti e alcuni gioielli. Era stata proprio la donna, una volta liberatasi, a dare l'allarme.

Alla luce di quanto accaduto, il personale della Squadra mobile della Questura di Udine ha avviato una rapida attività d’indagine che ha permesso di identificare l’autore, S.L.M., 48enne cittadino italiano di origini campane, residente in città ma attualmente domiciliato in provincia, con alcuni precedenti per reati contro il patrimonio.

La perquisizione immediatamente eseguita nell’abitazione occupata dall’uomo e dalla sua famiglia ha permesso di sequestrare parte della refurtiva, in particolare 1.600 euro circa (2.900 euro erano già stati spesi per saldare debiti contratti), 3 collane e un paio di orecchini in oro, nonché il vestiario utilizzato in occasione della rapina (visibile peraltro dal sistema interno di videosorveglianza dell’esercizio commerciale).

L’uomo, portato in Questura, ha ammesso le sue responsabilità giustificando il fatto a seguito di contingenti necessità economiche. Pertanto, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.