Pedone: "Fondamentale fare bene nelle prossime cinque partite"

UDINE - Appena effettuato il giro di boa ed iniziato, con la sconfitta patita a Ravenna, il girone di ritorno, la Gsa Udine si appresta domenica ad affrontare a Cividale, con inizio alle 18, l’Assigeco Piacenza.

E’ tempo, perciò, di un bilancio di metà stagione con il presidente bianconero Alessandro Pedone, che analizza il campionato finora disputato dalla Gsa sottolineando l’importanza dei prossimi cinque incontri che gli uomini di Lardo saranno chiamati a disputare.

Presidente Pedone, 14 punti raccolti nel girone di andata con alcuni scalpi importanti come Treviso e Fortitudo. Come le sembra finora il campionato della Gsa Udine?

«Sono soddisfatto, siamo al nono posto a pari merito con Jesi e Verona, per essere una matricola non è affatto male. Potremmo essere ancora più soddisfatti se non avessimo avuto qualche calo di tensione figlio dell’inesperienza che ci ha portato a perdere 2-3 partite di troppo. Siamo riusciti, però, a rifarci alla fine del girone di andata vincendo con due squadre forti come Treviso e Fortitudo Bologna. Adesso bisogna pensare alla seconda parte del campionato: abbiamo 5 partite alla nostra portata, dobbiamo fare più punti possibile, se non vincerle tutte. In questo modo saremmo matematicamente salvi, fuori dai play out e potremmo concentrarci per prendere un treno per i play off».

Per il prosieguo della stagione, in cosa pensa che Udine possa migliorare?

«Con gli infortuni che abbiamo avuto, fare il nostro gioco è stato difficile, ci siamo riusciti solo a tratti. Lardo attua un gioco fatto di difese serrate e ripartenze, si può ammirare una squadra divertente sul campo, ma, anche per le rotazioni incomplete dovuti alle assenze, abbiamo avuto alcuni black out che poi abbiamo pagato. Cuccarolo sta facendo gli straordinari per il reparto dei lunghi, dove manca Vannuzzo e dove per molto tempo abbiamo dovuto rinunciare a Zacchetti (ora recuperato, ndr). Truccolo continua ad avere problemi fisici e quindi Okoye è chiamato ad un lavoro supplementare. Traini non sempre è continuo e allora Pinton deve sacrificarsi anche nel ruolo di playmaker. Voglio comunque sottolineare che non abbiamo atleti in infermiera per motivi di preparazione atletica, ma solo per scontri di gioco avvenuti in allenamento o in partita».

Vedendo le squadre affrontate, qual è quella che l’ha colpita maggiormente?

«Se devo essere sincero, grandi impressioni non me l’ha fatta nessuna, non ho visto squadre schiacciasassi. C’è, invece, un equilibrio impressionante, si può vincere o perdere con tutte. E bisogna stare attenti a non dare per scontata una vittoria o una sconfitta, nemmeno quando si sta sopra o sotto di 20 punti in una partita, come successo a noi a Trieste dove, nel derby, siamo riusciti a recuperare fino a -7 con palla in mano dopo essere stati sotto di tanto. E’ un campionato equilibrato, in cui conta le mentalità di squadra, dove bisogna sapere fare gruppo e tenere alta la concentrazione fino al termine della partita. Ecco, forse solo la Virtus Bologna ha qualcosa in più, ma non tanto per la bravura dei giocatori, ma per la qualità di gioco, perché si trovano bene, sono giovani, stanno bene insieme ed hanno una buona rotazione».

Giovedì ha fatto visita alla squadra in vista della partita casalinga di domenica con Piacenza. Cosa le ha detto? «Ho detto loro che si deve assolutamente vincere, fare il maggior numero di punti nelle prossime 5 partite, per noi fondamentali. Che non dobbiamo assolutamente pensare all’infermiera, ma a giocare con il cuore come fatto nelle partite vinte con Treviso e Fortitudo. Non possiamo sbagliare».

Capitolo Carnera. Si doveva tornare a giocare a Udine per Natale, invece è ancora Cividale a ospitare le partite casalinghe. A che punto siamo?

«Voglio sperare che riusciremo a rientrare nel nostro palasport a marzo per il derby di ritorno con Trieste. L’assessore comunale Scalettaris una settimana fa ci ha rassicurato in questo senso. Pensiamo ora solo alla consegna e non più a come a questa opera si è trascinata nel tempo. Non è una colpa politica del sindaco, è una storia nata male, con un progetto forse non completo (c’è una lite pendente che dovrà appurarlo). A marzo, speriamo di inaugurare il ritorno al Carnera con un bel derby».