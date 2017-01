"In caso di negligenza giusto far pagare il soccorso"

TARVISIO - «In casi come questo in cui c'è evidente negligenza nel valutare le proprie capacità, sarebbe il caso di rendere il servizio a pagamento». A dirlo è il capostazione del Cnsas di Cave del Predil, Renato Palmieri in merito a una chiamata di soccorso giunto da tre escursionisti cechi.

Il gruppo ha avvisato i carabinieri, che a loro volta hanno allertato Guardia di Finanza di Sella e Stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil nel tardo pomeriggio di sabato chiedendo l'intervento dell'elicottero per rientrare a valle dal Bivacco Vuerich, collocato a quota 2.531 metri, sul Foronon dal Buinz nel Gruppo del Montasio (Alpi Giulie).

I tre hanno riferito di non essere in grado di scendere. Trascorreranno la notte al coperto, nel bivacco. L'elicottero non ha potuto alzarsi in volo perché in scadenza delle effemeridi e dunque gli escursionisti verrano soccorsi domani mattina non appena l'elicottero della Protezione Civile potrà alzarsi in volo e se permarranno buone condizioni di visibilità.