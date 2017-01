Criticità nei Pronto Soccorso: botta e risposta Riccardi-Telesca

UDINE - Botta e risposta sui Pronto Soccorso tra il capogruppo di Fi in Consiglio regionale, Riccardo Riccardi, e l'assessore Maria Sandra Telesca. Per il primo la situazione è diventata ormai insostenibile: «Attese infinite, pazienti lasciati sulle barelle in corridoio, personale del tutto sottodimensionato: un vero e proprio status di emergenza che l'amministrazione regionale cerca goffamente di difendere colpevolizzando la solita epidemia

influenzale stagionale». Per questo ha richiesto la convocazione urgente della III Commissione consiliare

per audire l'assessore regionale alla salute. La risposta di Telesca non ha tardato ad arrivare: «Riferirò molto volentieri in Commissione consiliare su qual è lo stato reale del Pronto Soccorso in regione: sarà l'occasione per fare il punto con chiarezza, illustrando dati e elementi oggettivi, e per discutere seriamente di quanto l'amministrazione regionale ha già fatto, dei risultati ottenuti, ma anche delle difficoltà e delle criticità che stiamo affrontando».

L'affondo di Riccardi

Per il capogruppo di Fi le ragioni dei disagi sono da ricercare nella riforma sanitaria. «Solo nelle ultime settimane - afferma - si sono susseguite numerosissime segnalazioni di intasamento e di sovraffollamento nei reparti di Pronto soccorso di tutta la regione. Ne cito soltanto alcuni: San Daniele è quasi al collasso con pazienti in attesa lasciati sulle barelle nei corridoi; attese infinite si sono verificate a Pordenone, specialmente a ridosso delle festività; a Gorizia manca il primario da un anno e il Pronto soccorso pediatrico chiude alle 18; per non parlare di Trieste dove attese di 10 ore sono ormai all'ordine del giorno. Siamo arrivati addirittura al punto che il direttore sanitario dell'Aas 5 ha fatto un appello ai cittadini chiedendo di non recarsi al Pronto soccorso». «Purtroppo - aggiunge Riccardi - questa è solo la punta dell'iceberg di una situazione che si sta facendo drammatica soprattutto per i cittadini/pazienti costretti a delle vere e proprie odissee per poter essere assistiti in maniera decorosa. Non siamo arrivati al punto di avere pazienti curati a terra, come successo a Nola, ma se andiamo avanti così, siamo sulla buona strada».



La replica di Telesca

«Ci siamo assunti - afferma Telesca - un impegno gravoso con la collaborazione di tanti professionisti e operatori che non ringrazieremo mai abbastanza per l'impegno quotidiano che profondono, fornendo un servizio così importante per la collettività. Alcuni fatti ci danno già ragione, e già si vedono i primi risultati delle riorganizzazioni delle aziende, grazie alle quali si è anche riusciti a fare fronte alle note difficoltà in questi giorni di picco influenzale». «Ovviamente non spero di convincere il consigliere Riccardi: so bene che per partito preso da lui non verrebbe mai l'ammissione che questa amministrazione ha raggiunto qualche risultato. Ma mi auguro - conclude l'assessore - che dal confronto in terza Commissione emergano critiche costruttive e utili per la collettività».