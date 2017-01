“Note veneziane” al Salone del Parlamento del Castello di Udine

UDINE - L’Orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta dal Maestro Massimo Belli, insieme a Fabien Thouand e Valentino Zucchiatti, rispettivamente primo oboe e primo fagotto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, rendono omaggio ad Antonio Vivaldi ed Ermanno Wolf Ferrari. Il concerto titolato 'Note veneziane' si terrà domenica 15 gennaio alle 17.30 al Salone del Parlamento del Castello di Udine ed è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia nell’ambito della sua stagione musicale, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con il Comune di Udine.

Il programma

Il concerto prevede l’esecuzione del Concerto in sol maggiore per oboe, fagotto, archi e basso continuo RV 545 composto da Vivaldi tra il 1720 e il 1724. Eccellente violinista e direttore d’orchestra, il grande e prolifico compositore veneziano scrisse oltre 450 concerti per tutti gli strumenti, impiegati sia individualmente sia in gruppo, e la sua straordinaria produzione ha segnato una svolta nella storia della musica. Il programma proseguirà con l'Idillio concertino per oboe, due corni e archi, la Suite Concertino per fagotto, due corni e archi e la Serenata per archi di Wolf-Ferrari. Scritte tra il 1932 e il 1936, queste opere segnano il ritorno alla musica strumentale del compositore italo-tedesco di origini veneziane dopo oltre trent’anni dedicati quasi esclusivamente alla musica operistica.

Bus navetta

Il Comune informa che fino alle 17.30 sarà attivo il servizio di bus navetta con partenza da piazza Libertà. Il prezzo dei biglietti è 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto, 5 euro il ridotto per gli abbonati del Circuito ERT. Le prevendite sono già aperte: online sul Circuito Vivaticket www.vivaticket.it e presso la sede ERT di Udine (Via Marco Volpe 13) da martedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Il giorno del concerto la biglietteria al Salone del Parlamento aprirà alle 17. Ulteriori informazioni e prenotazioni allo 0432.224246/11.