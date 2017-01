Arrivano le nuove iniziative rivolte alle famiglie pensate dal Nido ‘Stella del Mare’

LIGNANO – Sono in arrivo nuove proposte dedicate alle famiglie e pensate dal Nido ‘Stella del Mare’ di Lignano Sabbiadoro. Venerdì 20 gennaio, alle 17, primo appuntamento dell’iniziativa ‘Incontri con gli esperti’ rivolta a tutti i genitori con bambini da 0 a 6 anni, organizzata dalla Codess Fvg in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro. La proposta ha come filo conduttore il benessere dei bambini, determinato dall’equilibrio tra i bisogni educativi, nutrizionali e sanitari.

Alimentazione

Il primo incontro dal titolo ‘Le Regole essenziali per una sana alimentazione’, condotto dalla dottoressa Mara Codardini, dietista, e tratterà i seguenti temi: il fabbisogno alimentare dei bambini dai zero ai sei anni, le strategie di preparazione e consumazione degli alimenti. La dietista sarà a disposizione dei genitori per qualsiasi chiarimento o dubbio rispetto al tema. L’incontro è gratuito, inoltre sarà attivato uno spazio animazione per i bambini, i cui genitori per necessità organizzative potranno richiedere l’iscrizione, telefonando al 0431/427032.

Disostruzione delle vie aeree

Nel mese di febbraio 2017, sarà organizzato il secondo appuntamento, ‘Manovre di salvavita pediatriche’, in collaborazione con il Gruppo Volontari del Soccorso di Udine: conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare può salvare la vita di un bambino. Inoltre, i volontari tratteranno le emergenze (disostruzione vie aeree, manovre rianimatorie, gestione delle emergenze) e le urgenze pediatriche che possono accadere tutti i giorni (febbre, convulsioni, ustioni, ferite, trauma cranico, etc.)

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia

L’Amministrazione Comunale viene incontro alle famiglie prevedendo rette differenziate in base alla tipologia di frequenza, riduzione in base all’Isee e la riduzione del 20% della retta per il secondo figlio che frequenti contemporaneamente. Inoltre, la Regione Fvg eroga contributi che abbattono il costo della retta del nido sostenuto dalle famiglie. Il contributo regionale verrà riconosciuto alle iscrizioni presentate entro il 31 maggio di ogni anno, per l’anno educativo successivo. Il Nido d’Infanzia Stella del Mare è stato realizzato per offrire esperienze significative non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori con il servizio ‘Giocabimbi’. L’iniziativa è aperta a tutti i bambini dai 12 ai 36 mesi e i loro genitori. All’interno del Nido, il servizio è attivo il martedì ed il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed è rivolto alle famiglie dei bambini non frequentanti il Nido d’Infanzia. Il Giocabimbi vuole essere un luogo d’incontro per genitori e bambini quale occasione per stare insieme in modo diverso e sperimentare giochi e attività proposte dalle educatrici del Nido. Il servizio si articolerà su due turni di frequenza, il secondo turno sarà attivato da febbraio a aprile 2017.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede del Nido Stella del Mare, Via San Giuliano 3/a, 33054 Lignano Sabbiadoro, dalle ore 13 alle ore 16 da lunedì a venerdì, al numero di telefono: 0431/427032.