Una buona Udinese si arrende alla Roma

UDINE - Basta poco alla Roma, in formazione quasi obbligata causa innumerevole assenze, per centrare la quinta vittoria esterna in campionato. Decisivo il gol di Nainggolan servito da un assist millimetrico di Strootman al 12' del primo tempo. Ci pensa lui a sopperire alla giornata no di Dzeko che sbaglia dal dischetto l'occasione per il raddoppio.

L'Udinese, con la riconferma per dieci undicesimi della formazione di una settimana fa, a eccezione dell'infortunato Widmer, non trova il riscatto nella seconda gara casalinga consecutiva dopo la sconfitta di domenica scorsa con l'Inter e fatica, ancora una volta, a trovare la via del gol.

Eppure i bianconeri hanno fornito una buona prova, meritando il pareggio. Purtroppo è mancata la cattiveria necessaria sotto porta per riuscire a concretizzare le palle gol create, specie nel primo tempo. Gigi Delneri ha analizzato così la partita con i giallorossi: «Nel primo tempo abbiamo creato situazioni importanti, ma abbiamo concesso i primi 15 minuti alla Roma che potevamo pagare a prezzo ancora più caro. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, sulle quali siamo mancati un pochino. Dispiace non aver ancora battuto una grande, ma dobbiamo sempre considerare l'avversario che abbiamo davanti. E’ chiaro che dobbiamo migliorare. Dobbiamo far tesoro di questa sconfitta. Sia quella di oggi che la gara persa con l'Inter sono immeritate, perché abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a concretizzare».