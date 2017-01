Si spacca un tubo di gas sotto la statale 14 Triestina

PALAZZOLO DELLO STELLA - Il gelo non causa danni solo alle condutture idriche ma anche a quelle del gas. E' successo domenica pomeriggio a Palazzolo dello Stella, sul ponte che scavalca il fiume Stella, sulla statale 14 Triestina. Un'arteria molto trafficata, utilizzata per raggiungere Lignano e Latisana. Una tubazione che si trova proprio sotto il ponte ha registrato una perdita (a causa del freddo e dell'usura), avvertita per primo da un passante, che ha dato l'allarme.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco. E' stato necessario l'intervento dei tecnici del gas per mettere in sicurezza l'area, con la viabilità che è stata regolamentata a senso unico alternato durante i lavori di ripristino. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dei Comuni di Lignano e Palazzolo dello Stella.

L'arteria è rimasta completamente chiusa un paio d'ore, creando notevoli disagi alla circolazione. Per fortuna, però, non ci sono stati disagi per i cittadini delle case della zona, che hanno continuato a godere della fornitura di ga in maniera regolare.