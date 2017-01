Una 'spenta' Gsa si fa mettere sotto da Piacenza

UDINE - Nel duello tra due tra le squadre più bersagliate dagli infortuni della serie A (scese salomonicamente in campo con tre assenti per parte), l’Assigeco Piacenza fa meritatamente sua la posta in palio vincendo il match di Cividale per 72-79. La Gsa Udine ha condotto le danze per i primi due quarti, dando l’impressione di potere fare sua la partita. Invece, negli ultimi venti minuti, gli uomini di coach Lardo hanno messo in mostra una difesa tutt’altro che attenta e parecchia confusione in attacco dove Ray è sembrato ai più quasi svogliato. Tra i bianconeri buona la prova del solito Okoye (20 punti e 11 rimbalzi) che ha ricevuto un discreto contributo da Zacchetti (8 punti e 4 rimbalzi), Cuccarolo (8 punti e 7 rimalzi), Pinton (percorso pulito da tre punti: 3/3) e Ferrari (10 rimbalzi). Debole, invece, la prestazione in regia di Traini e Nobile e, come detto, di un irriconoscibile Ray (5/12 al tiro e 5 palle perse).

Il primo quarto vede Udine trascinata dal suo giocatore più in forma, quel Stan Okoye che sta incarnando sempre di più l’anima della squadra friulana. Nei primi 10 minuti di gioco ci sono 10 punti tutti del nigeriano che è ben spalleggiato sotto canestro da uno Zacchetti che sta ritrovando la giusta forma dopo gli infortuni patiti nel corso del girone d’andata. In difesa i bianconeri non sono però inapprensibili e ciò consente a Piacenza, che pure ha poco o nulla nel frangente dal temuto Hasbrouck, di rimanere a ridosso dei padroni di casa a fine prima frazione (16-14).

Nel secondo quarto si assiste al festival del tiro da tre punti, iniziato da Borsato che fa segnare il momentaneo sorpasso per gli ospiti (17-19). Poco dopo tocca ad Hasbrouck infilare due siluri ai quali risponde la Gsa con quelli di Pinton e di Ray (33-30). Il ritmo del match segue quel dei primi 10 minuti con Udine che cerca di scappare senza successo a Piacenza. Lardo ruota la rosa a disposizione dando minuti anche a Pinton, Nobile, Cuccarolo, Diop e Gatto, ma gli ultimi canestri prima della pausa portano le firme di Ray e di Okoye (39-36).

Il terzo quarto segna la svolta per le sorti dell’incontro. La Gsa è molle in difesa e confusionaria in attacco. Dall’altra parte l’Assigeco gioca con quello che ha, ma non è poco considerato che si chiamano «buona difesa» e «precisione al tiro». Dincic con una bomba in apertura porta subito il punteggio sul piano di parità (39-39) e dà il «la» al parziale di 8 a 0 a favore degli ospiti (39-47). La Gsa reagisce con Zacchetti, ma non basta perché Piacenza con Raspino e De Niccolao segna tutto. Udine ha qualcosa da Okoye e da Ray, ma è troppo poco perché Rossato con cinque punti di fila dà il massimo vantaggio agli ospiti in finale di tempo (53-64).

L’ultima frazione, iniziata dopo gli urlacci di Lardo in panchina ai suoi durante l’intervallo, vede il tentativo di rimonta della Gsa. 4 punti di Cuccarolo, Ferrari ed una tripla di Pinton fanno registrare il parziale di 9 a 0 per i padroni di casa che tornano prepotentemente a ridotto di Piacenza (62-64). Partita riaperta? Solo per un attimo. Dopo il botta e risposta tra Borsato e Traini, Piacenza piazza due tiri pesanti con Raspino e Hasbrouck che sono una vera mazzata per le speranze dei padroni di casa (64-72). Lardo le prova tutte tornando ad inserire Ray al posto di Traini, ma l’americano tradisce le speranze di un’ultima rimonta sbagliando tutto il possibile, persino due tiri liberi (di solito una sua specialità) e vanificando il mini break di Okoye e Ferrari che aveva riportato Udine ad un solo tiro di distanza (72-75).

GSA UDINE – ASSIGECO PIACENZA 72-79 (16-14, 39-36, 53-64)

GSA UDINE - Diop, Gatto 2, Okoye 20, Zacchetti 8, Nobile 5, Cuccarolo 8, Traini 2, Pinton 9, Ferrari 6, Ray 12, Vanuzzo n.e., Chiti n.e.. All.: Lardo. Note: tiri liberi 13/18, tiri da due 19/37, tiri da tre 7/25.

ASSIGECO PIACENZA - De Nicolao 9, Raspino 14, Infante 4, Persico 2, Rossato 7, Dincic 7, Brigato, Hasbrouck 23, Borsato 13, Zucchi n.e.. All.: Andreazza. Note: tiri liberi 14/20, tiri da due 13/26, tiri da tre 13/36.